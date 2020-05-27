Симферополь, , 11:56 — REGNUM Под медицинским наблюдением из-за новой коронавирусной инфекции в Крыму находится 2285 человек. Об этом 27 мая во время ежедневного брифинга заявил заместитель министра здравоохранения РК Антон Лясковский.

«Под меднаблюдением из-за новой инфекции 2285 человек. За последние сутки взято под наблюдение 170 человек, снято с наблюдения 144 человека. Из них под динамическим наблюдением на дому находится 1248 человек, в стационарах 292 человека, в обсерваторах — 745 человек с учётом 150 находящихся в доме ребёнка «Ёлочка». Всего в обсерваторы за последние сутки со всех учреждений и из пунктов пропуска поступило 89 человек, выписано 70. Также на лечении в стационарах находится 179 пациентов с внебольничной пневмонией, 5 из них находится в тяжелом состоянии, — подытожил Лясковский.

Как сообщало ИА REGNUM, за последние сутки в Крыму провели 578 лабораторных исследований и выявили шесть новых носителей SARS-CoV-2.

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