Санкт-Петербург, , 11:59 — REGNUM Комиссия по анализу летальных исходов официально подтвердила еще восемь смертельных случаев от новой коронавирусной инфекции в Санкт-Петербурге за последние сутки. При этом всего комиссией 26 мая было рассмотрено 14 случаев летальных исходов, но не все они были отнесены к последствиям коронавируса.

Как отметили 27 мая в пресс-службе комитета по здравоохранению Санкт-Петербурга, все рассмотренные за прошедшие сутки летальные случаи произошли в апреле — начале мая 2020 года.

Среди них — две женщины, 57 и 72 лет, и шесть мужчин, от 59 лет до 81 года. Основным заболеванием, которое привело к смерти, признана двусторонняя пневмония, обусловленная новой коронавирусной инфекцией СOVID-19.

«Пациенты имели ряд хронических заболеваний, осложнивших течение основного заболевания — гипертоническую болезнь, сахарный диабет, хроническую обструктивную болезнь легких, ожирение, атеросклероз сосудов и постинфарктный кардиосклероз», — подытожили в ведомстве.

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