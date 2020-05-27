Москва, , 11:56 — REGNUM Прогулки и выход на свежий воздух для детей и пожилых людей может разрешить управление Роспотребнадзора по Москве. Об этом сообщила 27 мая на заседании городской думы руководитель управления, главный санитарный врач столицы Елена Андреева.

Она отметила, что в Москве снижаются темпы прироста и общего количества заболеваний коронавирусной инфекцией. Если ситуация останется такой, возможен переход к этапу открытия объектов бытовых услуг.

Кроме того, в городе могут разрешить «прогулки и выход на свежий воздух для детей и пожилых людей», которым это необходимо. Такие послабления возможны при условии «очень жесткого соблюдения» санитарных требований, которые будут объявлены позднее, подчеркнула Андреева.