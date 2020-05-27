Красногорск, , 11:45 — REGNUM

В Подмосковье с 28 мая приступят к ремонтным работам в котельных. Об этом сообщает РИАМО.

По словам зампреда правительства Московской области Евгения Хромушина, ремонтные работы стартуют сразу после отключения теплоснабжения в жилых домах. На текущий момент в регионе установилась стабильная температура воздуха — выше плюс 12−15 градусов, поэтому повторной подачи тепла в дома не запланировано. Он также отметил, что в 2020 году к ремонту приступят на месяц позднее обычного.

«У нас осталось времени практически на месяц меньше обычного. Мы должны привести систему в порядок», — заявил Хромушин.