Санкт-Петербург, , 11:46 — REGNUM Не следует ожидать, что после пандемии коронавируса онлайн-образование заменит традиционную форму обучения в вузах. Многие университеты пересмотрят свои привычные платформы для обучения студентов и станут активнее использовать онлайн-формат, но полностью переходить на него не станут.

Об этом 27 мая заявил ректор Санкт-Петербургского государственного политехнического университета, академик РАН Андрей Рудской, передает корреспондент ИА REGNUM.

По его словам, в настоящее время никто не подразумевает, что обучение полностью перейдет в онлайн-режим, хотя пандемия внесет в свой вклад в формы деятельности университетов в будущем.

«Без сомнения, мы уже не вернемся на те образовательные платформы и площадки, которые у нас годами, как говорится, насижены и отработаны. Конечно, онлайн-обучение войдет как одна из составляющих и полноправных систем обучения», — заявил ректор Политеха.

Он также подчеркнул, что в настоящее время сообщество высшего образования рассматривает онлайн-обучение как дополнительный вид образовательной деятельности, который позволит в один и тот же интервал освоить больший объем информации в области профессиональной деятельности, общетеоретической и базовой подготовки.

«Внедрение онлайн-обучения в систему лекционной деятельности, лабораторных работ и так далее также позволит немного высвободить преподавателей и студентов от рутинной работы по тем предметам, которые без вреда могут быть переведены в онлайн. Это освободит время и позволит студентам и преподавателям заниматься творческой и научной деятельностью», — подытожил академик Рудской.

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