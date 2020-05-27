Самара, , 11:44 — REGNUM 135 новых носителей коронавируса выявили в Самарской области за сутки. Об этом 27 мая сообщает пресс-служба областного правительства.

По сообщению пресс-службы ведомства, больше всего граждан, инфицированных коронавирусом выявляли в Самаре и Тольятти (51 и 38 фактов соответственно). Еще 16 инфицированных выявили в Сызрани. Случаи заражения также были выявлены в девяти районах и четырех города области. При этом 114 зараженных выявили при обследовании больных с внебольничной пневмонией, ОРВИ. А 21 — при эпидемиологическом обследовании.

Таки образом, по области выявили 2340 фактов заражения этой инфекцией. При этом 761 человек полностью справились с инфекцией, а 17 пациентов с COVID-19 умерли (за минувшие сутки не было зарегистрировано ни одной смерти таких пациентов).

На 26 мая на учете у врачей стоят 379 граждан.

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