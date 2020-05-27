Хабаровск, , 11:52 — REGNUM Мигранты из стран Центральной Азии, приехавшие в Хабаровск до начала пандемии коронавируса и закрытия границ, пополняют ряды бомжей. Уехать они не могут, работы у них нет.

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Как сообщило ИА Хабаров. Тудей, приезжие спиваются, бесцельно бродят по улицам краевой столицы. Карантин оставил без работы даже местных жителей, а для мигрантов работы нет совсем. Источник издания отметил, что диаспоры таджиков и узбеков теперь не могут помогать соотечественников, хотя раньше славились своей сплоченностью.

Жители Хабаровска жалуются на то, что им страшно выходить из дома, отпускать детей в магазин: выпившие мигранты становятся агрессивными, их становится всё больше.

Как сообщало ИА REGNUM, с 24 января документ визу на въезд стало можно получить по интернету. Распоряжение об этом подписал премьер Михаил Мишустин. По данным Минвостокразвития и Арктики, до начала карантина в ДФО въехали почти 200 тыс. мигрантов.