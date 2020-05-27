Великий Новгород, , 11:37 — REGNUM Участники акции #МыВместе передали врачам Новгородской области гуманитарную помощь, сообщает 27 мая корреспондент ИА REGNUM.

В акции приняли участие победитель конкурса «Лидеры России» 2018−2019 годов, генеральный директор «ИТ Альянс», советник губернатора Новгородской области и член клуба «Эльбрус» Дмитрий Афанасьев, заместитель генерального директора АО «Электрощит», победитель конкурса «Лидеры России» 2018−2019 годов Андрей Протопопов, а также «Офис лидерских решений».

21 мая мая состоялось вручение гуманитарной помощи, было передано около одной тонны антисептиков, 1000 респираторов, а также защитные костюмы для работы в «красной зоне».