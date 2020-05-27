Москва, , 11:35 — REGNUM Минпросвещения РФ совместно с Агентством стратегических инициатив запустили новую онлайн-платформу для дополнительного образования под названием «Навигатор образования». Об этом в ходе пресс-конференции заявил министр просвещения РФ Сергей Кравцов.

«Изначально у нас была идея объединить полезные онлайн-ресурсы, которые обширно представлены сегодня в российском сегменте интернета», — сказал Кравцов.

По его словам, в условиях пандемии коронавируса данная работа стала не просто актуальной, а стратегически важной.

Кравцов отметил, что число посещений российскими школьниками образовательных интернет-ресурсов за время пандемии увеличилось в 20 раз.