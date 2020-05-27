Тюмень, , 11:34 — REGNUM Тюменские школьники имеют уникальную возможность поменять пятёрки в дневниках на подарки. Городской департамент по спорту и молодежной политике совместно с благотворительным проектом Галамарт «Большие дела начинаются с маленьких шагов» поощрят каждого отличника по физкультуре ценными призами, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе администрации Тюмени.

Главное условие подарочной акции — это быть тюменским школьником. Кроме того, иметь регистрацию и открытый профиль в социальной сети «ВКонтакте», затем необходимо стать участником группы «Департамента по спорту и молод. политике Тюмени». Далее указать имя и класс, сделать репост записи. Ещё одно условие: один отличник — одна заявка. И 8 июня в течение дня будут разыграны главные призы с помощью приложения KonkursVK.

Организаторы конкурса приготовили в качестве подарков модные детские канцелярские товары, а также фишборд, футбольный мяч, куклу летающую Баба Яга, стильные рюкзаки, беспроводные наушники.