Орел, , 11:34 — REGNUM 81 новый случай заражения коронавирусом подтверждён в Орловской области, сообщил 27 мая региональный оперативный штаб.

Всего в регионе с 24 марта подтверждено 2023 случая заражения коронавирусом. По данным сайта стопкоронавирус. рф, выздоровели 999 человек, в том числе 46 за последние сутки. 16 пациентов скончались.

По числу заражённых среди муниципалитетов лидирует Орёл — 818 случаев, на втором месте Мценск и Мценский район — 291 случай, на третьем — Орловский район со 180 заразившимися.