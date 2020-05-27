Калуга, , 11:51 — REGNUM 101 новый положительный тест на коронавирус выявлен в Калужской области 27 мая, сообщает корреспондент ИА REGNUM cо ссылкой на информацию федерального штаба.

По данным областного оперштаба, всего в регионе выявлено 3 тыс. 653 положительных теста: 2 тыс. 501 человек находится на лечении, 1123 человека выздоровели, 29 человек умерли. Больше всего подтверждённых тестов — в Калуге (635), в Обнинске (460), Боровском районе (262), в Малоярославецком районе (215), в Жуковском районе (164) и в Кировском районе (125).

В медицинских учреждениях области развернуто 1793 койки, из которых 1317 — круглосуточного пребывания, оснащенные аппаратами искусственной вентиляции легких и кислородом; 476 коек находятся в изоляторах. В ближайшее время дополнительно будет развернуто 365 коек. Остаются свободными 837 коек, или более 50%

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