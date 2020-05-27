Сочи, Краснодарский край, , 11:26 — REGNUM 74-летний житель Сочи с подтверждённым заражением коронавирусом скончался в Краснодарском крае, сообщили 27 мая в региональном оперштабе.

Мужчина почувствовал себя плохо 11 апреля, сразу обратился к медикам и был госпитализирован, анализ на коронавирус дал положительный результат. С 12 апреля проходил лечение в сочинской инфекционной больнице №2.

«У пациента были диагностированы двусторонняя полисегментарная субтотальная пневмония тяжелого течения и дыхательная недостаточность. С 20 апреля его подключили к аппарату ИВЛ. В дальнейшем у него развилась полиорганная недостаточность. Несмотря на все принятые меры, спасти жизнь мужчины не удалось», — сообщили в оперштабе.

Как сообщало ИА REGNUM, всего в регионе скончались уже 29 человек с выявленным заражением коронавирусом. Общее число подтверждённых случаев заражения превысило 3,5 тыс.