Южно-Сахалинск, , 11:27 — REGNUM Облдума Сахалина требует прокурорских проверок по строительству горнолыжного комплекса «Горный воздух», передаёт корреспондент ИА REGNUM на основе документов Облдумы.

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«Сегодня депутаты направили письма в Росприроднадзор и прокуратуру Сахалинской области. Поручения Росприроднадзору касаются срочных, экстренных мер по сохранению популяции уникальной краснокнижной лилии Глена, которую уничтожают строители дорог «Горного воздуха» и ЛЭП в «Долине туристов». В прокуратуру направлена рекомендация рассмотреть информацию Ростехнадзора о грубейших нарушениях при строительстве канатной дороги на горе Красная и принять меры прокурорского реагирования», — рассказал руководитель общественной организации «Экологическая вахта Сахалина» Дмитрий Лисицын.

Как сообщало ИА REGNUM, облдума Сахалина запретила правительству области финансировать из бюджета региона новые объекты горнолыжного курорта «Горный воздух» до ввода в эксплуатацию всего, что там уже построено. Большинство новых объектов, за которые Сахалин заплатил миллиарды рублей, никому не нужны, простаивают без дела и не востребованы.