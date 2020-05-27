Ставрополь, , 11:47 — REGNUM Кампания по летнему отдыху детей готовится к началу в Ставропольском крае. Решение об открытии лагерей будет приниматься после 15 июня, исходя из санитарно-эпидемиологической обстановки в регионе, сообщили ИА REGNUM 27 мая в пресс-службе губернатора края.

Всего к открытию на Ставрополье готовятся 683 организации детского отдыха, включая лагеря с дневным пребыванием, загородные, палаточные и санаторно-оздоровительные лагеря. Отмечается, что во всех организациях уже проводятся предупредительные мероприятия, чтобы максимально обезопасить здоровье детей.

Между тем в министерстве образования края сообщили, что детский технопарк «Кванториум-Ставрополь» открывает для школьников специальную платформу для дистанционного обучения во время летних каникул. На базе технопарка проходит набор групп на летние «Инженерные каникулы 2020», первая смена «Scratch — анимация» стартует уже 1 июня.

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