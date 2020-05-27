Уфа, , 11:23 — REGNUM Сразу семь модульных фельдшерско-акушерских пунктов откроются в течение двух недель в Чишминском районе Башкирии. Об этом 27 мая сообщает пресс-служба республиканского правительства.

По сообщению пресс-службы ведомства, ФАПы откроются в деревнях Новоусманово, Альбеево, Дмитриевский, Уразбахты, Игнатовка, Нижние Термы и Удряк в рамках реализации национального проекта «Здравоохранение». Поэтому в самое ближайшее время жители этих населенных пунктов смогут получить медицинскую помощь в комфортных условиях.

Отмечается, что ФАПы монтируются по типовому проекту. Их оборудуют в соответствии с новыми стандартами. В течение двух-трех суток рабочие монтируют ФАП, затем в течение семи дней в нем устанавливают современное оборудование и завозят мебель.

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