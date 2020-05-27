Село Бураново, Удмуртия, , 11:22 — REGNUM Каждую из участниц коллектива «Бурановские бабушки», ставшего популярным после участия в конкурсе «Евровидение» в 2012 году, в республиканский День бабушки посетили и поздравили активисты «Молодежки ОНФ». Об этом сообщили в пресс-службе Общероссийского народного фронта (ОНФ).

Волонтеры подарили бабушкам цветы в горшочках, а также передали им продуктовые наборы и средства индивидуальной защиты. Кроме этого, активисты «Молодежки ОНФ» записали видеопоздравление с собственным исполнением на удмуртском языке песни «Бурановских бабушек» Party for Everybody, которую те исполняли на «Евровидении».

»Из-за режима самоизоляции невозможно собрать весь коллектив в сельском доме культуры и показать видео на большом экране. Но мы привезли с собой ноутбук и включили песню каждой участнице», — рассказали активисты.

Артистки сообщили, что из-за длительного нахождения дома по причине действия режима самоизоляции они сильно соскучились по репетициям. Также они рассказали, что у них имеются новые песни, которые коллектив пока не может отрепетировать, собравшись вместе.

Как рассказали в пресс-службе ОНФ, пенсионерки живут в селе Бураново и ведут обычный деревенский образ жизни, но некоторым из них требуется помощь в решении бытовых вопросов. Волонтеры обязались взять шефство над «Бурановскими бабушками» и организовать помощь участницам коллектива на регулярной основе.