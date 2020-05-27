Кызыл, , 11:17 — REGNUM В Туве за минувшие сутки выявили 58 новых случаев заражения коронавирусом. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе министерства здравоохранения республики, общее количество случаев достигло 876.

К настоящему времени выписаны из больниц после успешного завершения лечения 111 человек.

«В активной форме заболевания находится 761 человек. Умерло за весь период по результатам патологоанатомической экспертизы от COVID-19 — 2, на экспертизе — 2», — добавили в минздраве.

Пневмония развилась у 269 пациентов с COVID-19, из них 14 детей, а также одна беременная женщина.

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