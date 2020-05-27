Чебоксары, 27 мая 2020, 11:16 — REGNUM В Чувашии выявлены 73 новых носителя коронавируса. Об этом свидетельствуют данные оперативного штаба России.
По данным на 27 мая (10:35 мск), в Чувашии с начала пандемии подтверждено 2545 случаев заражения SARS-CoV-2, в том числе за последние сутки — 73.
Выздоровели 922 пациента с COVID-19, в том числе за последние сутки — 157 человек. Скончались 12 пациентов.
Как сообщало ИА REGNUM, в Чувашии наибольшее число заражённых выявлено в Чебоксарах, Ядринском и Чебоксарском районах. Меньше всего носителей коронавируса — в Красноармейском районе.
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