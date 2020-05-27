София, , 11:17 — REGNUM Решение об открытии на территории Болгарии с 1 июня ресторанов, питейных заведений, кафе, а также детских и спортивных центров приняло министерство здравоохранения страны. Об этом 27 мая сообщает газета «Труд» со ссылкой на главу болгарского минздрава Кирилла Ананиева.

При этом ранее министр здравоохранения страны издал распоряжение по смягчению ограничительных мер карантинного характера, которые были введены из-за пандемии коронавируса.

Согласно данному документу, работа предприятий общественного питания будет разрешена в «закрытых помещениях», кроме этого разрешается работа детских и спортивных центров, развлекательных комплексов, игровых залов (в том числе расположенных в торговых центрах), а также баров, исключая дискотеки и ночные клубы.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, с 26 мая в Болгарии стало возможно проводить культурно-развлекательные мероприятия при условии, что в закрытых помещениях их заполняемость будет 30%, а на расположенных на открытых пространствах — 50%.