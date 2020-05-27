Багдад, , 11:17 — REGNUM В Ираке за сутки выявили 216 случаев заражения коронавирусом. Об этом 27 мая сообщается в заявлении министерства здравоохранения страны.

По данным министерства, общее число выявленных случаев инфицирования коронавирусом в стране приближается к 5 тыс. человек.

От COVID-19 в общей сложности с начала эпидемии в стране скончались 169 пациентов, из больниц выписали около 3 тыс. человек.

Напомним, вспышка коронавирусной инфекции, впервые зафиксированная в китайском Ухане в декабре 2019 года, распространилась на весь мир. Число выявленных случаев заражения превысило 5 млн 595 тыс. человек.