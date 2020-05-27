Москва, , 11:14 — REGNUM Уровень летальности среди больных COVID-19 в Москве составляет 1%. Об этом 27 мая заявила руководитель управления Роспотребнадзора по Москве Елена Андреева на первом дистанционном заседании Мосгордумы, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

При этом около 70% погибших являются людьми старше 65 лет. Также это в основном поздние обращения и лица, у которых была соматическая патология, отметила Андреева.

«Что касается пневмонии — мы видим рост. Но тут две причины. Это само заболевание, которое развивает пневмонию, и это также связано с тем, что в Москве на очень высоком уровне проводится диагностика», — сказала Андреева.

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