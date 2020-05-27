Салехард, , 11:12 — REGNUM На Ямале за минувшие сутки Центром гигиены и эпидемиологии ЯНАО подтверждены 54 новых случая заражения коронавирусной инфекцией. Об этом 27 мая сообщила руководитель регионального оперативного штаба по предупреждению распространения коронавирусной инфекции Татьяна Бучкова.

За весь период пандемии в ЯНАО на 27 мая подтверждено 2 205 случаев заражения SARS-CoV-2. Выздоровели от коронавируса 794 человека, семеро скончались.

Большинство заражений за минувшие сутки выявлено в Салехарде, Новом Уренгое и Тарко-Сале. На месторождениях остаются активными очаги в Пуровском районе, под городом Губкинский и под Новым Уренгоем.