Новосибирск, , 11:11 — REGNUM В Новосибирской области за сутки выявлено 97 случаев заражения коронавирусной инфекцией. Об этом сообщил оперативный штаб региона.

«11 пациентов выписали с выздоровлением. Скончалась одна пациентка, ей было 64 года», — говорится в оперативном сообщении. Всего в регионе зарегистрированы 2397 пациентов с коронавирусом (в том числе 144 ребенка), 902 человека выздоровели, 31 пациент — скончался. В отделениях реанимации сейчас находятся 64 человека, на ИВЛ — 21 пациент. Всего в регионе сделано 101 543 теста на коронавирус.