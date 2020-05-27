Тула, , 11:11 — REGNUM 104 новых случая заражения коронавирусом выявлено в Тульской области за последние сутки, сообщили 27 мая в региональном оперативном штабе.

В числе новых пациентов — жители Тулы, Донского, а также 18 районов Тульской области. Также за сутки в регионе выписаны 154 пациента, у которых ранее подтверждали заражение коронавирусом. Трое пациентов за сутки скончались.

Всего в Тульской области с 19 марта подтверждено 3 тыс. 422 случая заражения. 24 человека скончались. 1 тыс. 457 пациентов выписаны.

Читайте ранее в этом сюжете: В Тульской области скончались три пациента с COVID-19