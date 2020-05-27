Нур-Султан, 27 мая 2020, 11:11 — REGNUM Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил закрыть «конторы по печатанию дипломов». Об этом глава государства заявил 27 мая на заседании национального совета общественного доверия.
«Конторам, выдающим псевдодипломы, абсолютно не место в нашей системе», — заявил президент. Он добавил, что дал поручение ужесточить требования к вузам.
Токаев поручил также повысить специализацию и качество высшего образования, в том числе за счет повышения культуры академической честности.
Ранее президент Казахстана заявил, что причиной низкого уровня знаний учащихся в республике является недостаточность выделяемых средств.
Читайте ранее в этом сюжете: Токаев: низкий уровень знаний в Казахстане связан с плохим финансированием