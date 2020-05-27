Нур-Султан, , 11:11 — REGNUM Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил закрыть «конторы по печатанию дипломов». Об этом глава государства заявил 27 мая на заседании национального совета общественного доверия.

«Конторам, выдающим псевдодипломы, абсолютно не место в нашей системе», — заявил президент. Он добавил, что дал поручение ужесточить требования к вузам.

Токаев поручил также повысить специализацию и качество высшего образования, в том числе за счет повышения культуры академической честности.

Ранее президент Казахстана заявил, что причиной низкого уровня знаний учащихся в республике является недостаточность выделяемых средств.

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