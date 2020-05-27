Казань, , 11:19 — REGNUM В Татарии 27 мая подтвердились 54 новых случая заражения SARS-CoV-2. Всего с момента наблюдения заразились коронавирусом 2966 человек, выздоровели 2226 пациентов, за сутки — 134 человека. Скончались с начала пандемии десять пациентов, информирует республиканский оперативный штаб по борьбе с COVID-19.

Из числа новых зараженных коронавирусом в стационары госпитализированы 20 пациентов, 34 человека — получают помощь на дому. Все новые случая заражения — контактные.

Больше всего выявили носителей коронавируса среди жителей Казани — 39 человек. По возрасту пациентов до 18 лет — пятеро, от 18 до 30 лет — четыре человека, 21 человек — от 30 до 50 лет, 14 случаев в возрастной группе от 50 до 60 лет, шесть человек — от 60 до 70 лет, четыре — от 70 до 80 лет.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Татарии увеличивается количество проводимых тестов на коронавирус. Диагностическая сеть республики расширена, и граждане могут сдать биоматериал в 18 лабораториях.

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