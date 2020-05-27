Ростов-на-Дону, , 11:08 — REGNUM Власти Ростова-на-Дону анонсировали очередной этап снятия ограничительных мер. В частности, речь идёт об открытии салонов красоты, парикмахерских, ателье, стоматологических клиник и автосалонов, передаёт ИА REGNUM.

По информации, размещённой на сайте мэрии, региональный оперштаб «рассматривает вопрос об открытии предприятий бытового обслуживания». Однако приступить к этому процессу можно «только в случае улучшения эпидемиологической ситуации на территории Ростовской области». При этом предпринимателей просят «в кратчайшие сроки заполнить декларацию и чек-лист» о соблюдении санитарных требований.

ИА REGNUM напоминает, что в Ростовской области приступить к очередному этапу снятия ограничительных мер было возможно только при соблюдении третьего условия — снижения коэффициента распространения коронавируса до единицы. Впервые за продолжительное время 27 мая этот показатель достиг минимального значения — 0,93.

Ещё два условия — наличие свободных коек и охват населения тестированием — были соблюдены ранее.

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