Москва, , 11:08 — REGNUM В России на сегодняшний день нет недостатка в масках. Поэтому Минпромторг РФ не будет обязывать аптечные сети иметь в продаже эти средства индивидуальной защиты. Об этом в интервью газете «Коммерсантъ» заявил заместитель министра промышленности и торговли РФ Виктор Евтухов.

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«Такая необходимость отпала. Мы провели работу с аптечными сетями, очень попросили их закупить маски. Сегодня розница законтрактована на 150 млн масок», — уточнил замглавы федерального ведомства.

По его словам, в настоящее время в стране ежесуточно выпускается почти 6,5 млн масок, при этом норматив производства для обеспечения медучреждений не превышает 1,5 млн штук в сутки.

«Всего в стране выпускается около 8−10 млн масок в сутки для медучреждений и бытового потребления», — уточнил Евтухов.

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Ещё около 300 млн масок суммарно за апрель и май поступит в Россию из Китая. Это не только организованные при содействии Минпромторга поставки компанией «Дельрус», которая занимается поставками средств индивидуальной защиты регионам, но и гуманитарная помощь, а также заказы коммерческих структур.

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Что касается степени защиты поставляемых в больницы медицинских масок, то, по словам Евтухова, она достигает 98%, а маски, используемые в быту, с учетом соблюдения социальной дистанции защищают на 50%.

Как сообщало ИА REGNUM, в конце апреля заместитель министра промышленности и торговли Виктор Евтухов не исключил выпуск нормативного акта, обязывающего аптеки всегда иметь в продаже медицинские либо гигиенические маски. Это объяснялось тем, что у населения есть спрос на подобную продукцию именно в профильной торговой сети, а аптечные сети неохотно закупают медицинские маски.