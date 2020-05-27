Москва, , 11:05 — REGNUM Рост новых случаев коронавируса в Москве не только вышел на плато, но даже пошёл на спад. Об этом 27 мая заявила руководитель управления Роспотребнадзора по Москве Елена Андреева на первом дистанционном заседании Мосгордумы, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

По её словам, те успехи, которые произошли в Москве в плане борьбы с коронавирусом, связаны с большими усилиями власти и общества, которое соблюдало режим самоизоляции. Большую роль в этом также сыграли санитарные мероприятия.

«Те меры и усилия, которые были предприняты, позволяют говорить, что мы не только вышли на плато в городе, но мы плавно снижаемся. Эйфории мы не испытываем. Ситуация могла измениться после майских праздников, но москвичи нас услышали, и мы фиксировали мало нарушений», — сказала Андреева.

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