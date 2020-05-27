Симферополь, , 11:04 — REGNUM За сутки в Крыму было проведено 578 лабораторных исследований, наличие коронавируса подтверждено в Симферополе, Алуште, Феодосии и Евпатории. Об этом 27 мая в ходе ежедневного брифинга по ситуации с распространением коронавируса в республике заявил заместитель руководителя регионального управления Роспотребнадзора Дмитрий Крутиков.

«Проведено 578 исследований. В Симферополе зарегистрировано три случая, один в Алуште, Феодосии и Евпатории. Все лица ранее контактировали с заражёнными в очагах, которые ранее были зарегистрированы. Они госпитализированы в инфекционный стационар», — отметил специалист.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным местных властей, с начала пандемии в Крыму подтверждено 355 положительных тестов на новую инфекцию.