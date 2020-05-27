Москва, , 11:04 — REGNUM Число выздоровевших пациентов с ранее подтверждённым коронавирусом превысило в России за сутки 11 тыс. человек. Об этом говорится в опубликованном 27 мая сообщении оперативного штаба по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.

Медики признали выздоровевшими 11 079 человек. За весь период эпидемии таковых насчитывается 142 208 человек.

Больше всего выздоровевших в Москве — 5839 человек. Ещё 714 выписаны в Санкт-Петербурге, 352 — в Дагестане, 288 — в Московской области.

Как сообщало ИА REGNUM, за сутки 26 мая новые случаи коронавируса подтвердились в 85 российских регионах.

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