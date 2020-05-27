Нур-Султан, , 10:58 — REGNUM Профессиональных врачей в Казахстане не хватает из-за низкого уровня заработной платы и престижа профессии. Об этом 27 мая заявил президент республики Касым-Жомарт Токаев на заседании национального совета общественного доверия.

«Это эпидемия выявила вопросы нехватки профессиональных врачей в нашей стране», — сказал глава государства. По его мнению, еще одной причиной, повлиявшей на дефицит кадров, является незащищенность прав медиков.

Токаев поручил правительству до 2023 года повысить заработные платы врачей в 2,5 раза относительно средней зарплаты в Казахстане.

Как сообщало ИА REGNUM, 9 декабря 2019 года министр здравоохранения Казахстана Елжан Биртанов заявил, что к 2025 году средняя зарплата врачей составит 550 тыс. тенге ($1,3 тыс.).

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