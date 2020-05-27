Ростов-на-Дону, , 10:57 — REGNUM В Ростовской области продолжает снижаться коэффициент распространения SARS-CoV-2. Так, за последние сутки он упал ниже единицы и составил 0,93. Об этом свидетельствуют данные регионального операштаба по борьбе с коронавирусом на 27 мая, передаёт ИА REGNUM.

ИА REGNUM отмечает, что это минимальное значение за продолжительное время. Так, днём ранее, 26 мая, коэффициент распространения коронавируса составлял 1,57.

Напомним, что при достижении коэффициента распространения SARS-CoV-2 в Ростовской области ниже единицы власти могут приступить к очередному этапу смягчения ограничительных мер.

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