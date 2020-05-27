Москва, , 10:57 — REGNUM Москва, Московская область и Санкт-Петербург являются российскими регионами, где подтверждено наибольшее количество положительных тестов на коронавирус нового типа. Это следует из обновлённых 27 мая данных оперативного штаба по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.

В Москве за время эпидемии положительные тесты подтвердились у 171 443 человек. В Московской области таких случаев 35 956, в Санкт-Петербурге — 14 463.

В первую пятёрку входят Нижегородская область — 8735 и Дагестан — 4445. Вторую пятёрку составляют Свердловская область — 4425, Ростовская область — 4133, Красноярский край — 3700, Калужская область — 3560, Краснодарский край — 3506.

Как сообщало ИА REGNUM, количество выявленных в России случаев увеличилось за сутки 26 мая на 8338 и составляет 370 680.

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