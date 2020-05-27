Москва, , 10:56 — REGNUM Москва готова не только к первому этапу снятия ограничений, введенных из-за распространения коронавируса, но и к следующему. Об этом 27 мая сообщили руководитель столичного управления Роспотребнадзора Елена Андреева.

«Если смотреть по трем показателям, то мы готовы к первому этапу [выходу из изоляции] и в принципе даже готовы ко второму», — сказала Андреева на заседании в Мосгордуме.

Как сообщало ИА REGNUM, за минувшие сутки в Москве исследования выявили 2140 новых случаев заражения коронавирусом. Всего число выявленных заражённых в столице достигло 171 443. Выздоровели 5839 пациентов с коронавирусом, умерли 73 человека.

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