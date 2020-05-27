Москва, , 10:56 — REGNUM Подтверждений угроз заражения коронавирусом через воду из крана в Москве не обнаружено. Об этом 27 мая заявила руководитель управления Роспотребнадзора по Москве Елена Андреева на заседании Мосгордумы, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

В пользу этого указывают многочисленные исследования, которые провели и продолжают проводить в столице, отметила глава столичного управления Роспотребнадзора.

«Мы усилили контроль качества воды по 46 показателям. Провели около трёх тысяч исследований, контроль был усилен многократно. Мы отбирали пробы воды на определение РНК коронавируса в воде. Проведывали более 35 проб и ни в одной коронавирус в воде обнаружен не был. Но всю эту работу мы продолжаем. Государственный контроль усилен в разы», — сказала Андреева.

Читайте ранее в этом сюжете: Роспотребнадзор сообщил о готовности Москвы к снятию ограничений