Москва, , 10:51 — REGNUM Главные преимущества интернет-магазинов — удобство сайта и эстетически привлекательный интерфейс, считают 49% жителей. Такие данные приводит Национальное агентство финансовых исследований (НАФИ).

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Важные критерии качества сервиса интернет-магазинов — согласование времени приезда курьера (43%) и выбор удобного времени доставки заказа (40%).

Также среди преимуществ онлайн-магазинов — минимальные сроки доставки товаров (37%), безналичная оплата (36%) и отслеживания статуса заказа на сайте или с помощью sms (34%).

Опрос проведен в мае 2020 года. Опрошены 900 интернет-пользователей в России.

Как сообщало ИА REGNUM, в России за время самоизоляции доставку продуктов питания на дом заказывал каждый четвертый (26%, с проблемами сталкивались 76%.

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