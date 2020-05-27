Краснодар, , 10:51 — REGNUM 80 новых случаев заражения коронавирусом выявлено в Краснодарском крае за последние сутки, сообщили 27 мая в региональном оперативном штабе. Возраст новых пациентов от пяти до 88 лет.

Лидирует по суточному количеству заражений Краснодар — 16 случаев. Также 11 случаев подтверждено в Кавказском районе, по семь в Сочи и Армавире, шесть — в Белореченском, пять — в Тихорецком и четыре — в Апшеронском районах.

Всего в Краснодарском крае заражение коронавирусом выявлено у 3 тыс. 506 человек. 36 пациентов находятся в тяжёлом состоянии.

За сутки подтверждена смерть одного пациента с положительным тестом на коронавирус, общее число летальных исходов достигло 29. 2 тыс. 257 человек выздоровели. 176 выписаны за последние сутки.