Тегеран, , 11:06 — REGNUM В Иране отец обезглавил во сне собственную 13-летнюю дочь. Об этом 27 мая сообщает IRNA.

Убийство произошло в городе Талеш, провинции Гилан, расположенной на севере страны. По данным журналистов, причиной преступления стало так называемое «убийство чести».

В ходе следствия было установлено, что девушка сбежала из дома после того, как отец запретил ей выходить замуж за 35-летнего мужчину. После ее возвращения домой отец убил ее, пока она спала, отмечают правоохранители.

Мужчина, который уже во всем признался, арестован и предстанет перед судом.

Напомним, точных данных по «убийствам чести» в Иране не существует, однако в 2014 году один из высокопоставленных сотрудников полиции утверждал, что они составляют порядка 20% всех убийств в стране.