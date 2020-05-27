Екатеринбург, , 10:49 — REGNUM В Свердловской области подтвердили ещё 235 случаев выявления коронавируса. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в оперштабе региона.

Вирус нашли у одного приезжего из другого региона, а также у жителей следующих муниципалитетов: Алапаевска, Арамильского, Артемовского, Арти, Ачита, Белоярского, Березовского, Бисерти, Богдановича, Верхнего Дуброво, Верхней Пышмы, Верхотурья, Дегтярска, Екатеринбурга (139 новых случаев), Ирбита, Каменска-Уральского, Камышлова, Красноуфимска, Кушвы, Лесного, Невьянска, Нижнесергинского района, Нижнего Тагила, Новоуральска, Первоуральска, Полевского, Серова, Среднеуральска, Талицкого городского округа, посёлка Уральский, Шали.

Теперь в регионе подтверждено 4425 случаев выявления коронавируса. Также подтверждена ещё одна смерть от COVID-19 (всего — 21 летальный случай)

Как сообщало ИА REGNUM, в Свердловской области продлили «режим самоизоляции» до 1 июня 2020 года.

Состояние 53 госпитализированных оценивается как тяжелое, 39 из которых находятся в реанимационно-анастезиологических отделениях, в том числе 20 — на аппаратах ИВЛ. Число пациентов в состоянии средней тяжести, госпитализированных в екатеринбургскую больницу №40 и лечебные учреждения других муниципалитетов, — 136. Остальные находятся в удовлетворительном состоянии.

Выписан 201 пациент. Всего уральские врачи вылечили 1700 человек.

Зарегистрирован один случай смерти больного COVID-19.

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