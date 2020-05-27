Ростов-на-Дону, , 10:45 — REGNUM В Ростовской области за сутки число носителей коронавирусной инфекции увеличилось на 203 человека. Общее число случаев заражения SARS-CoV-2 на Дону достигло 4 тыс. 133, сообщили ИА REGNUM в облправительстве 27 мая.

Новые случаи заражения подтверждены в 26 городах и районах, в том числе в Ростове-на-Дону — 49, Зверево — 80, а также Аксайском районе — 13. Большинство носителей SARS-CoV-2 — 41,4% — жители региона в возрасте от 46 до 65 лет, 34% — в возрасте от 18 до 45 лет.

ИА REGNUM напоминает, что большая часть носителей коронавируса переносят его бессимптомно. Так называемые «ковидные» госпитали, развёрнутые для приёма пациентов с SARS-CoV-2, заполнены менее чем на четверть.

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