Москва, , 10:45 — REGNUM За минувшие сутки в России выявили 8338 случаев заражения коронавирусом. Об этом 27 мая сообщили в московском оперштабе.

Новые случаи заражения коронавирусом зафиксированы во всех российских регионах. За сутки умер 161 человек.

Лидером по числу новых заражений остаётся Москва — 2140 новых случаев. В Подмосковье — 793, Петербурге — 387, Свердловской области — 235, Нижегородской области — 231, Ростовской области — 203, Дагестане — 161, Красноярском крае — 142, Самарской области — 135, Тульской области — 104, Калужской области — 101. Около сотни заражённых выявили в Брянской, Архангельской и Новосибирской областях, а также в Башкирии.

Всего в России выявлено 370 680 случаев заражения коронавирусом. Зафиксировано 3968 летальных исходов. Выздоровели более 142 тыс. человек.