Хабаровск, , 10:53 — REGNUM Проект известного хабаровского предпринимателя Татьяны Аршиновой «Кухня без границ» продолжает поддерживать предприятия общепита на карантине. С каждым новым днём ограничений делать это становится всё сложней — рестораторы в мрачном настроении, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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«Мы продолжаем наш проект. Мы ведём прямые эфиры в Инстаграм, рассказываем о ресторанах и кафе, которые пытаются выжить в сегодняшних условиях, занимаясь доставкой еды. Но делать это становится всё сложней. Рестораторы грустные, в мрачном настроении, почти все. Доставку еды заказывают всё меньше, хотя ребята стараются очень! Многие жалуются, что им не снизили арендные платежи, многие говорят, что собираются закрываться. Но мы будем продолжать наши программы, будем пытаться поддержать людей», — рассказала создатель и руководитель проекта «Кухня без границ» Татьяна Аршинова.

Она также рассказала, что к помощи предпринимателям подключилась и Ассамблея народов России, также, в прямых эфирах, повара, специализирующиеся на кухнях разных народов России, делятся рецептами приготовления национальных блюд.

Татьяна Аршинова «Мы рассказывали о приготовлении нанайского десерта».

Как сообщало ИА REGNUM, Татьяна Аршинова» и ее проект «Кухня без границ» помогают общепиту Хабаровска на карантине, рассказывая в прямых эфирах Инстаграм о различных ресторанах и кафе, знакомя людей с шеф-поварами и меню.