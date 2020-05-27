Москва, , 10:50 — REGNUM Носители коронавируса нового типа выявлены за сутки 26 мая в 85 российских регионах. Всего таких случаев 8338, сообщает 27 мая оперативный штаб по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.

Больше всего новых случаев в Москве — 2140. В Московской области за сутки подтверждены 793 случая, в Санкт-Петербурге — 387, в Свердловской и Нижегородской областях — 235 и 231 соответственно.

Далее по количеству новых случаев идут Ростовская область — 203, Дагестан — 161, Красноярский край — 142, Самарская область — 135 и Тульская область — 104.

Как сообщало ИА REGNUM, за сутки 26 мая в России скончался 161 пациент с коронавирусной инфекцией, полностью выздоровели 11 079 человек.

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