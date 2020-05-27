Санкт-Петербург, , 10:48 — REGNUM Парламент Северной столицы начал пленарное заседание 27 мая с гимна Санкт-Петербурга, передает корреспондент ИА REGNUM. Так народные избранники отметили День города. Депутаты начали заседание с задержкой, так как возлагали цветы к Медному всаднику.

«В этом году День города мы отмечаем не так, как всегда. Сегодня мы должны были вручать знаки отличия избранным почетным гражданам Санкт-Петербурга Владимиру Александровичу Гарюгину и Евгению Владимировичу Шляхто. Из-за эпидемии и в связи с обращением самих почетных граждан торжественная церемония перенесена. О новой дате будет сообщено дополнительно», — заявил спикер ЗакСа Вячеслав Макаров («Единая Россия»).

Он выразил благодарность медицинским работникам, которые в эти дни борются с коронавирусом.

«Это наши стражи милосердия. Низкий вам поклон!» — сказал единоросс.

Читайте ранее в этом сюжете: Матвиенко, поздравляя Петербург, напомнила о музеях и врагах России

Читайте развитие сюжета: В день рождения Петербургу салютовали 30 пушечными залпами