Тамбов, , 10:37 — REGNUM 77 новых случаев заражения коронавирусом выявлено в Тамбовской области за последние сутки, данные опубликовал 27 мая региональный оперштаб.

В числе новых пациентов пятеро детей в возрасте от трёх до 15 лет, возраст взрослых от 23 лет до 81 года.

За сутки выросло и число летальных исходов — подтверждена ещё одна смерть пациента с коронавирусом. Всего в регионе скончались девять человек с положительными тестами на коронавирусную инфекцию.

В Тамбовской области на 27 мая общее число подтверждённых случаев заражения составило 2 тыс. 699. В том числе 937 человек выздоровели. На госпитализации — 350 человек, из них диагноз «пневмония» у 279 человек.