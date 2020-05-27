Брянск, , 10:31 — REGNUM Суд вынес приговор бывшему заместителю начальника отдела полиции, по вине которого после драки погиб подросток в посёлке Локоть Брянской области, сообщает пресс-служба регионального Следственного комитета. Экс-полицейского ждёт длительное лишение свободы и компенсация морального вреда потерпевшим.

Бывший замначальника отдела полиции в состоянии алкогольного опьянения возле летнего кафе в августе 2019 года избил 17-летнего юношу. Подсудимого пытались остановить двое знакомых подростка, однако и с ними он вступил в драку. От тяжёлых травм несовершеннолетний не приходя в сознание скончался в больнице.

Приговором Брасовского районного суда Брянской области экс-полицейскому назначено наказание в виде 13,5 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима, с компенсацией морального вреда потерпевшим на общую сумму 1,6 млн рублей. Приговор ещё не вступил в законную силу.

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