Москва, , 11:21 — REGNUM Более 550 человек находятся на лечении в инфекционной клинической больнице №2 в Москве, у более чем 330 из них подозревают коронавирусную инфекцию. Об этом главврач больницы Светлана Краснова написала 27 мая в соцсети Facebook.

Она отметила, что медучреждение работает с коронавирусной инфекцией 87-е сутки. Сейчас в больнице 556 пациентов, у 265 из них подтверждён положительный тест на коронавирус.

В реанимации находятся 19 человек, в том числе шестеро — с диагнозом COVID-19. Четыре пациента подключены к аппаратам искусственной вентиляции лёгких.

Детей с подтверждённым диагнозом COVID — 19 человек, беременных, рожениц и родильниц — 28. В хирургическом отделении таких пациентов десять, ещё у троих подозрение на COVID.

За сутки больница приняла 44 человека, 18 из которых — с коронавирусом. Выписаны 62 человека, включая 35 после диагноза COVID-19.

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