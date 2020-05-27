Владикавказ, , 10:26 — REGNUM Ситуация с обслуживанием больных специалистами скорой помощи в Северной Осетии — крайне серьезная. Время, за которое приезжают бригады скорой, слишком затягивается, и больные, не надеясь на врачей, начинают заниматься самолечением.

Об этом 26 мая заявил в ходе заседания оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции глава республики Вячеслав Битаров.

Он лично проинспектировал гараж станции скорой помощи и насчитал там шестнадцать машин, а на улице — ещё четыре. По словам Битарова, представители учреждения заверяли его в том, что на линии выходят все 32 машины.

Он потребовал решить вопрос с обслуживанием пациентов, потребовав укомплектовать машины скорой помощи специалистами. В противном случае он пообещал научить, как надо работать, лично сев за руль.

«Если вы не можете решить вопрос, то я сажусь за руль, вы — рядом со мной и врачом, и поедем вместе обслуживать людей. <…> Может быть, тогда поймете», — пригрозил глава республики.